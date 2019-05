Andrej Strakhov bleibt ein Skorpion

Vierte Spielzeit in Mellendorf

In der Saison 16/17 kam er von den Starbulls Rosenheim, jetzt geht er bei den Scorpions in seine vierte Spielzeit. Auch wenn er schon etwas älter ist, Andrej Strakhov ist Eishockeyerfahrung pur. Gutes Auge, Spiel lesen können und hundertprozentiger Einsatz zeichnen den in Russland geborenen Verteidiger aus.301 DEL-Spiele, 44 Einsätze in der KHL, 142 Spiele in der DEL 2 sagen alles über den 1,81 Meter großen und 91 Kilogramm schweren Verteidiger. „Sehr zufrieden“, so die Verantwortlichen bei den Scorpions, „sind wir mit der Entscheidung von Andrej, eine weitere Saison bei den Scorpions zu spielen“.