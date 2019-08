Vier Vereine in zwei Kreisligen

(ok). Auf den vorderen Plätzen rangieren die vier Langenhagener Vertreter in den Staffeln zwei und vier der Fußball-Kreisliga. Der MTV Engelbostel-Schulenburg kassierte gegen den SV Dedensen eine unerwartete 3:4-Niederlage, liegt mit neun Punkten auf dem dritten Rang. Am Sonntag geht es um 15 Uhr zum TuS Gümmer. Die Plätze zwei, drei und vier hinter Borussia Hannover belegen TSV Godshorn II, TSV KK II und DJK Sparta Langenhagen in der Staffel vier. Einen 10:2-Kantersieg gegen die SG Letter landete die Godshorner Reserve, die am Sonntag um 15 Uhr zum TuS Mecklenheide reist. Die Krähen-Reserve verlor bei der SG Limmer mit 3:4. Bereits am Sonnabend um 15 Uhr spielt der TSV KK II gegen den TSV Kirchrode. DJK Sparta gewann bei SG v. 1874 Hannover mit 4:2 und kickt am Sonntag um 15 Uhr zu Hause an der Emil-Berliner-Straße gegen den TuS Kleefeld.