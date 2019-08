Auf die Bretter, fertig, los

Judoclub Godshorn beim Wake&Ski in Garbsen

24 aktive Fahrer stürzten sich auf die Bretter und hatten viel Spaß. Im Anschluss gab es ein Picknick, und einige Teilnehmer haben dann das schöne Wetter noch zum Baden und Stand- Up-Paddeln genutzt. Ein toller Vormittag, der unbedingt wiederholt werden muss.Die Judoka des JC Godshorn trainieren montags, dienstags, donnerstag und freitags in der Hermann-Löns-Schule in Langenhagen und die ganz Kleinen montags in Godshorn in der Grundschule Am Rährweg. Interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind herzlich zu einem Schnuppertraining willkommen. Die genauen Trainingszeiten finden Interessierte auf der Homepage www.jcgodshorn.de