Drei Langenhagener Geher holen in Erfurt fünf erste Plätze

Wie in jedem Jahr machten sich Geher aus Langenhagen auf den Weg nach Erfurt, um die nationale Hallensaison im 3.000-Meter-Bahngehen zu eröffnen. Hans-Peter Damitz hatte dort in der Vergangenheit schon gute Erfolge erzielt. Mehrere Male musste er aber auch den Wettbewerb wegen Gehfehlern vorzeitig beenden. Vor einem Jahr glaubte der Seniorengeher, die Norm für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft auf die Sekunde genau erfüllt zu haben. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Winzigkeit von sechs Zehntelsekunden fehlte, weshalb er noch kurz vor der Meisterschaft in der Dortmunder Westfalenhalle 15 Extrarunden absolvieren musste, um doch noch die Norm zu erreichen. Bei der anschließenden Deutschen Meisterschaft, wieder in Erfurt, erkämpfte er sich dann Platz fünf. Jetzt, bei der Eröffnung der neuen Hallensaison, konnte der Geher vom LAC Langenhagen unbelastet an den Start gehen, hatte er doch die Qualifikation für die DM des nächsten Jahres bereits in der Tasche. Und als er von Seiten der besonders kritischen Erfurter Gehrichter keine einzige Verwarnung erhielt, war der Weg frei für den Sieg in seiner Klasse M 75 in einer Zeit von 22:42,7 Minuten.Mit von der Partie war Birgit Komoll. Sie hatte in der Vergangenheit immer wieder Probleme gehabt bei der Umstellung von der Freiluftsaison auf die Halle. Zu ihrer Überraschung blieben diesmal die Beschwerden aus, so dass die Langenhagenerin in ihrem bekannt guten Gehstil die ganze Routine ausspielen und wie ihr Vereinskollege locker loslegen konnte. In Klasse W 55 bedeuteten 20:27,2 Minuten den Sieg.Die beiden erfahrenen LAC-Geher hatten mit Reinhard Krüger noch einen Neuling mit nach Erfurt genommen. Nach einigen Monaten gezielter Vorbereitung und einem Testwettkampf in Oldenburg stellte dieser sich nun der nationalen Konkurrenz und überraschte mit einer souveränen Leistung. In seiner Klasse M 55 belegte er in 19:50,9 Minuten Platz eins und machte sich damit gleich zu einem Medaillenkandidaten für die Deutsche Meisterschaft im kommenden Jahr. Damit nicht genug, schon 30 Minuten nachdem er das Ziel erreicht hatte, stand Reinhard Krüger schon wieder am Start. Mutig nutzte er die Chance, über die selten angebotene Distanz von einer Meile schnell mal in die deutsche Bestenliste zu gehen. Teilnehmer und Zuschauer staunten nicht schlecht, als der Gehsportneuling im B-Finale als Gesamtsieger die Ziellinie überquerte. Auch sein Vereinskollege Hans-Peter Damitz hatte den Doppelstart gewagt und wurde auf der Meile in seiner Klasse mit einem weiteren ersten Platz belohnt. Die Fahrt nach Erfurt hatte sich diesmal also für die drei LAC-Geher ganz besonders gelohnt, brachten sie doch von ihrem Kurztrip insgesamt fünf erste Plätze mit nach Langenhagen.