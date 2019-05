Auf in die zweite Runde

TuS Vinnhorst in der Drittliga-Relegation gegen OHV Aurich

Vinnhorst (ok). Neues Spiel, neues Glück: Die erste Herren des TuS Vinnhorst, Meister der Oberliga Niedersachsen, trifft in der zweiten Runde der Relegation zur dritten Liga auf OHV Aurich, Meister der Oberliga Nordsee. Das Spiel gegen die Ostfriesen geht am Sonnabend, 1. Juni, um 19 Uhr in der Wendlandhalle über die Bühne. Rückblende: In der ersten Runde hatten die Vinnhorster sehr unglücklich gegen HC Elbflorenz Dresden II das Nachsehen. Nach einer 28:30-Heimniederlage gewannen die Nachbarn Langenhagens mit 24:22 in Dresden. Wegen der Auswärtstorregel reichte der Sieg aber nicht zum Einzug in die nächste Runde; die Vinnhorster müssen gegen Stralsund und Aurich nachsitzen. Von diesen drei Teams qualifizieren sich zwei für die dritte Liga.Karten für das Spiel können ab Montag den 27. Mai, 20 Uhr unter Angabe des Vor- und Zunamen unter reservierung@vinnhorst-handball.de reserviert werden. Da die Zuschauerzahl begrenzt ist, werden je Reservierung höchstens vier Karten zugeteilt. Der Eintritt kostet sechs Euro für Erwachsene, vier Euro für Schüler, Studenten und Rentner. Kinder im Alter bis zu zwölf Jahre haben freien Eintritt, sollten aber bei einer Reservierung bitte mit angegeben werden. Jede Reservierung bekommt eine Bestätigungsmail. Dauerkarten haben keine Gültigkeit.Wichtig: Die Sporthalle Wendlandstraße ist eine Halle der Stadt Hannover. Das Mitnehmen von Essen und Getränken in die Sporthalle ist verboten.