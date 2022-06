Aufstieg nach grandioser Saison

A-Jugend des TSV Godshorn kickt jetzt in der Bezirksliga

Mit zwei Auswärtssiegen hat die A-Jugend des TSV Godshorn die Saison in der Kreisliga HR A 01 mit dem Aufstieg in die Bezirksliga beendet. Schon mit dem 3:1 Sieg beim FC Springe II hatte die Mannschaft die erforderlichen Punkte eingefahren. In einem zerfahrenen und hitzigen Duell setzten sich die Godshorner durch die Tore von Can Yilmaz, Nico Bahrs und Nick Lipps letztlich verdient durch. Damit war ihnen der Aufstieg nicht mehr zu nehmen und das wurde spontan im Clubheim gefeiert.Ebenfalls mit 3:1 gewannen die Godshorner ihr letztes Saisonspiel bei der SG 1874 Hannover. Konnten die 74er in der ersten Halbzeit noch Paroli bieten und das Spiel mindestens ausgeglichen gestalten, nahm ihr Gegner in der 2. Halbzeit das Heft in die Hand und gewann durch Tore von Leon Olbrich und Nico Bahrs verdient die faire Partie.Damit ging eine grandiose Saison zu Ende. Schon in der Hinrunde leistete sie sich die Mannschaft um das Trainerteam Jens Schusterreit, Lars Olbrich und Tom Hilgefort nur eine Niederlage und spielte damit um den Aufstieg in die Bezirksliga. Sage und schreibe sieben Siege in sieben Spielen mit einem Torverhältnis von 31:4-Toren belegen die Dominanz dieser Mannschaft und die Stärke aller Mannschaftsteile. Dass die Torschützen des letzten Spiels auch an der Spitze der Torjägerliste der Staffel zu finden sind ergibt sich dann fast zwangsläufig.Auf diese Mannschaft, in der sich jeder Spieler über die Saison gesteigert hat, die in jedem Spiel konzentriert und fokussiert war, die sich als eine geschworene Gemeinschaft präsentiert hat und die auch schwere Verletzungen von Stammspielern nicht zurückgeworfen hat, sind das Trainerteam und der TSV Godshorn sehr stolz.Am Sonntag, 26. Juni, um 17 Uhr spielt die A-Jugend des TSV Godshorn in Engelbostel im Finale um die Kreismeisterschaft. Wir freuen uns über jede Unterstützung unserer Fans!