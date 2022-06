Aufstieg verspielt

Handball: HSG unterliegt Stadthagen mit 29:37

(ok). Wie heißt es so schön: "Abwehr gewinnt Spiele". Diese Weisheit trifft auch auf das letzte Spiel der Ersten Handball-Herren der HSG Langenhagen in der so genannten Meisterrunde gegen den VfL Stadthagen zu. Es ging gegen den VfL Stadthagen um alles, um den Aufstieg in die Landesliga. Ein schweres Unterfangen, wäre doch ein Sieg mit fünf Toren notwendig gewesen. Am Ende hieße es dann 29:37 (15.17). Ausschlaggebend war eine schwache Leistung in der Defensive inklusive zwei Torhütern, die in 60 Minuten überhaupt nicht ins Spiel. Der Keeper aus Stadthagen lieferte dagegen eine bärenstarke Partie ab und entschärfte mehrere "Freie". So blieb den Langenhagenern am Ende nur der fünfte Platz. Sehnde, Stadthagen und Barsinghausen belegen die drei Aufstiegsplätze.