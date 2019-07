Ballgefühl ist schon wichtig

Schnupperkursus bei der TG Rot-Gelb Langenhagen

Im Sommer-Ferienprogramms fand bei der TG Rot- Gelb Langenhagen an der Leibnizstraße an zwei Tagen in dieser Woche ein kostenloser „Schnupperkursus“ statt. Auf der Vereinsanlage wurden Schülerinnen und Schüler bis 15 Jahren unter Anleitung der Tennisassistenten der TG Rot-Gelb, Nils Ullrich und Lorenz Liebmann, mit dem Tennissport vertraut gemacht. Nach Einstiegsübungen und Ballgefühl standen anschließend variable Spielformen des Tennissports auf dem Programm. Die Jugendlichen und die Assistenztrainer hatten viel Spaß dabei.