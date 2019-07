Bambini-Boom beim MTV

FUNIÑO-Sommerferien-Fußballtraining und Fußballcamp der FC-St. Pauli-Rabauken

Die Zukunft der Jugendsparte des MTV Engelbostel-Schulenburg sieht rosig aus. Nicht nur, dass man wieder auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken kann - es ist ebenfalls sehr erfreulich, dass sich im Bereich der Mini-Nachwuchskicker eine ganze Menge tut. So hat der MTV ein starkes G1-Team, welches bereits den Sportbuzzer-Cup im Winter gespielt hat und nun auf dem Rasen erfolgreich kickt. Hier werden übrigens noch Spieler des Jahrgangs 2012 gesucht.Mit den G2-Bambinis der Jahrgänge 2013/2014 bildet sich derzeit ein starkes Team aus 15 Nachwuchskickern, welches auch bald für Furore auf den Fußballplätzen der Region sorgen wird! Mit dem quirligen Haufen hat das Trainerteam Yasemin und Sascha Bünning um Jugendleiter Olli Busse alle Hände voll zu tun.Auch in diesem Jahr bietet die Fußballnachwuchsabteilung des MTV wieder das inzwischen in der Region bekannte FUNIÑO-Fußballtraining während der Sommerferien an. Jeden Mittwoch, vom 10. Juli bis 14. August, können Nachwuchskicker im Alter von fünf bis 13 Jahren und ihre Freunde, beim MTV Engelbostel-Schulenburg FUNIÑO spielen. Auch in diesem Jahr gibt wieder ein Bambini-Spielfeld für die Jahrgänge 2013/2014! Natürlich alles unter fachlicher Anleitung der MTV Jugendfußball-Trainern!Diese Aktion ist kostenfrei. Auch Kicker aus anderen Vereinen sowie Kinder, die noch keinen Verein gefunden haben sind herzlich willkommen. Beginn ist um 17 Uhr, Ende um 18 Uhr. Um eine kurze unverbindliche Info/Anmeldung, wie viele Kinder an welchem Termin teilnehmen wollen, wird gebeten. E-Mail: busse@mtv-engelbostel-schulenburg.deFUNiño ist eine Trainingsmethode für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren, die die Denk- und Spielweise des „Streetsoccers“ berücksichtigt. Es ist ein ideales Werkzeug, um die technischen, taktischen, körperlichen und kognitiven Fähigkeiten zu entwickeln. Das Spiel auf vier Tore im drei gegen drei Spielermodus bietet viele Lösungsmöglichkeiten und die Spieler können sich in ihrer Kreativität frei entfalten. Weitere Infos zu FUNIÑO unter http://www.dfb.de/trainer/f-juniorin/artikel/spiel... Auch die FC St. Pauli-Fußballschule ist in den Herbstferien vom 7. bis 11. Oktober wieder zu Gast beim MTV Engelbostel-Schulenburg. Alle Mädchen und Jungen zwischen sechs und 13 Jahren aus der Region Hannover die Möglichkeit, an einer der besten Fußballschulen Deutschlands zu trainieren. Der MTV Engelbostel-Schulenburg ist Kooperationsverein des FC. St. Pauli und richtet das St. Pauli Rabauken-Feriencamp zum zweiten mal auf seinem Vereinsgelände aus. Das Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli ist übrigens vom DFB mit drei Sternen zertifiziert worden und gehört damit zu den besten Fußballschulen Deutschlands.Jeder Teilnehmer des Fußballcamps erhält eine FC St. Pauli Rabauken-Ausrüstung (diese besteht aus einem tollen Trikotsatz der Fußballschule mit eigenem Wunschnamen und -nummer, einem Sportbeutel, einer Trinkflasche und einigen Kleinigkeiten). Darüber hinaus können sich die Teilnehmer in der Zeit von 9.30 Uhr bis 16 Uhr auf ein spannendes Fußballtraining von qualifizierten Jugendtrainern sowie die ein oder andere tolle Überraschung freuen. Zudem gibt es jeden Tag ausreichend Getränke und ein warmes Mittagessen bei „ALFIO & SALVO“ der sizilianischen Sportgaststätte des MTV.Die Vermittlung von Teamgeist, sozialen Kompetenzen, Fairness, Respekt und Toleranz sind wichtige Werte im Fußball und neben dem sportlichen Training Ziele der FC. St. Pauli Rabauken Fußballschule. Alle Kinder erwartet jede Menge Spaß, Fußball und natürlich der FC St. Pauli, das heißt. neben dem Training mit dem runden Leder haben sich die Trainer eine Menge Aktivitäten rund um den Fußball und den FC St. Pauli ausgedacht. Die Anmeldung ist über das Internet unter https://fussballschule.fcstpauli.com/de/portal/eve... möglich. Unter der Adresse www.rabauken.fcstpauli.com sind alle relevanten Informationen abrufbar.Direkte Anmeldung zum Fußballcamp beim MTV Engelbostel-Schulenburg: https://fussballschule.fcstpauli.com/de/portal/eve... Weitere aktuelle Infos zu den Aktivitäten der MTV Nachwuchskicker gibt es regelmäßig auf der Facebookseite "MTV Engelbostel-Schulenburg Nachwuchskicker“ ( https://www.facebook.com/MTVNachwuchskicker ) zu lesen.