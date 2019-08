Barca ist in der Region

Die besten Kicker fliegen nach Katalonien

Ein wahres Highlight für alle fußballbegeisterten Kids in der Republik! Im Oktober kommt die FC Barcelona Academy in die Region Hannover und sorgt für ein hoch professionelles Training für Kinder von fünf bis 16 Jahren!Somit erfüllen die Verantwortlichen der FFA-Hannover als Local Partner der Academy einige Kickerträume - oder wer wollte nicht einmal für den FC Barcelona spielen? Und sollte jemand beim Training sein Potenzial groß aufzeigen, winkt den Kids eine ganz große Chance: die talentiertesten Camp-Teilnehmer werden zum FC Barcelona eingeladen und vertreten ihr Land als Botschafter! Auf der Anlage der Katalanen spielen dann die Auserwählten dieses Camps beim Barça Academy World Cup vor.„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir dieses besondere Angebot für den Fußballnachwuchs in unserer Region präsentieren können“, so Christoph Kempa als Verantwortlicher des Local Partners FFA-Hannover.Das Camp beginnt am Sonntag, 6. Oktober. Bis um 11. Oktober (sechs Tage) werden die Teilnehmer von eigens aus Barcelona eingeflogenen Trainern der FCB Academy mit der Trainingsphilosophie und den Werten des Clubs bekannt gemacht. Zusätzlich gibt es eine sehr umfangreiche Trainingsausstattung, welche in diesem Ausmaß einmalig ist.Für interessierte Kinder außerhalb Hannovers gibt es die Möglichkeit des Übernachtungs-Camps. Das Barca-Academy-Camp findet auf der Anlage des DJK Sparta Langenhagens statt. Interesse? Die Anmeldung ist ab sofort unter Www.barcaacademy.de möglich.