Derby gegen TSV Neustadt am 20. Oktober

Die MTB Baskets Hannover gewannen auch ihr drittes Heimspiel und besiegten die TSG Bergedorf mit 91:71. Die besten Schützen für die Langenhagener waren Arthur Zaletskiy (23 Punkte) und Tobias Tessmann (16 Punkte). Nach einem Auswärtsspiel am Sonnabend in Stade steht für die Baskets am Sonnabend, 20. Oktober, das Derby gegen TSV Neustadt an. Spielbeginn ist um 20 Uhr in der Sporthalle der Universität Hannover (Am Moritzwinkel 6, 30167 Hannover).