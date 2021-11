Bernd Müller ist Ehrenvorsitzender

LAC wählt jetzt einen neuen Vorstand

Unter dem Motto LAC-reloaded fand jetzt nach fast zweijähriger Corona-Zwangspause die Jahreshauptversammlung des LAC Langenhagen statt.Der langjährige Vorsitzende und Gründungsmitglied des Vereins, Bernd Müller, gabwegen seines Umzugs nach Süddeutschland seinen Posten zur Neubesetzung frei.Auch weitere Positionen des geschäftsführenden und erweiterten Vorstands warenneu zu besetzen. Die große Teilnahmeresonanz der Mitglieder ließ auf einenreibungslosen Wechsel hoffen.Nach ordnungsgemäßer Wahl durch die Wahlleiterin wurden Lars Wonneberg als ersterVorsitzender, Andreas Kolbe als zweiter Vorsitzender, Kerstin Schoeneberg als dritte.Vorsitzende (im Amt bestätigt), Claudia Sommer als Kassenwartin und MichaelGrethe als Schriftführer einstimmig in den geschäftsführenden Vorstand gewählt.Auch die weiteren Aufgaben des erweiterten Vorstands konnten durch engagierteMitglieder unkompliziert besetzt werden, was den Verein seit Jahren ausmacht.Der scheidende Vorsitzende wurde sodann durch einstimmigen Beschluss zumEhrenvorsitzenden ernannt. Laut seinen Aussagen wird er dem Verein weiter treubleiben und sich in Zukunft mit dem bisherigen zweiten Vorsitzenden Manfred Krenzum die Organisation des traditionellen Silberseelaufs kümmern.Der Trainingsbetrieb hat während der Coronazeit mit Blick auf die jeweils aktuellenEinschränkungen stattgefunden und so konnte man - wenn auch zu manchen Zeitennur mit einem Laufpartner - die Motivation aufrecht und die Coronapfunde im Griffhalten.Für das nächste Jahr ist der traditionsreiche Silberseelauf wieder in Planung.Informationen dazu finden sich zu gegebener Zeit auf der homepage www.laclangenhagen.de.Laufinteressierte jedes Leistungsniveaus sind jederzeit herzlich zum Trainingeingeladen. Die Trainingszeiten sind Dienstag und Donnerstag, jeweils um 18.30Uhr. Treffpunkt ist die alte IGS-Sporthalle dritter Eingang). Nähere Informationen unter vorstand@lac-langenhagen.de.