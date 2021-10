Bewegungs-Pass für Kids

SportRegion ehrt die Sieger: Bewegung zahlt sich aus!

Engelbostel. Da es auch in diesem Jahr durch die Absagen der Großveranstaltungen nicht so leicht war einen geeigneten Rahmen für eine zentrale Ehrung zu finden, hat man sich am Ende mit einer „Ehrenrunde“ geholfen. Vergangene Woche war es dann soweit: Eine kleine Delegation aus dem Sportreferenten Felix Decker, der Koordinatorin des JugendSportNetzwerk Anke Janke und dem BfDler der Sportjugend der SportRegion Justin Schultz, machte sich auf den Weg und besuchte die Glücklichen vor Ort und übergaben die Gutscheine für den Zoo Hannover gesponsert durch die Stiftung Hannoversche Volksbank. Zwei Mädchen und ein Junge konnten das glückliche Los für sich beanspruchen, denn ihre ausgefüllten und gestempelten Bewegungs-Pässe wurde von der BfD-Losfee Justin aus der Einsendung aller Pässe herausgefischt. Der Aktionszeitraum für den Bewegungs-Pass fand im Frühjahr 2021 statt, die Ehrung der drei Sieger:innen in der dritten Oktoberwoche. Mit Abstand und kontaktlos wurden die Gutscheine an die Kinder überreicht. Diese freuten sich riesig über die Auszeichnung. So kamen in diesem Jahr die Sieger:innen aus Wennigsen, Langenhagen und Uetze. Ausgezeichnet wurden Julia aus Wennigsen, Medina aus Langenhagen sowie Ben aus Uetze. Sie alle waren im Aktionszeitraum mindestens 20 mal mit dem Rad, zu Fuß oder mit dem Roller zur Schule gefahren bzw. gegangen und hatten zudem mindestens einen Stempel in ihrem Pass für eine sportliche Aktion des Vereins oder der Schule erhalten.Mit ihnen freuten sich die Vereine, die die Aktion an den Einrichtungen beworben und initiiert hatten: TSV Wennigsen, MTV Engelbostel-Schulenburg und der VfL Uetze.Bereits nach den Osterferien geht es schon weiter, dann startet der Bewegungs-Pass 2022 im gewohnten Zeitfenster zwischen Oster- und Sommerferien. Dann werden wieder Bewegungs-Pässe wieder über die Vereine, Schulen und Kindergärten an die Kinder in der Region Hannover verteilt, um dann im Sommer wieder drei Sieger:innen zu ermitteln.Mehr zum Bewegungs-Pass für Kids unter www.sportregionhannover.de/bewegungs-pass.