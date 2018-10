DIE RECKEN treffen im EHF Cup auf Benfica Lissabon

Die TSV Hannover-Burgdorf hat in der 3. Qualifikationsrunde zur Gruppenpahse im EHF Cup ein schweres Los bekommen. DIE RECKEN treffen auf den portugiesischen Vertreter Benfica Lissabon. Das Hinspiel findet zuerst in Hannover statt, im Rückspiel reisen die Niedersachsen in die portugiesische Hauptstadt. „Es hätte einfacher kommen können. Benfica hat starke Spieler in seinem Kader. Wir brauchen zwei sehr gute Leistungen, wenn wir uns für die Gruppenphase qualifizieren wollen“, bewertet RECKEN-Trainer Carlos Ortega die Auslosung.RECKEN-Kapitän Kai Häfner hat ebenfalls gehörigen Respekt vor der Aufgabe: „Wir haben ohne Frage einen schweren Gegner bekommen. Zudem spielen wir zuerst Zuhause, was auch kein Vorteil ist. Wir brauchen im ersten Spiel ein gutes Ergebnis, um mit einem Vorsprung nach Lissabon zu reisen. Fest steht aber, dass wir uns auf die Spiele auf internationalem Terrain sehr freuen.“Beim sportlichen Leiter Sven-Sören Christophersen sorgt das Los für eine gemischte Gefühlslage. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir das Rückspiel vor unseren heimischen Fans hätten bestreiten können. Benfica ist, natürlich in erster Linie vom Fußball geprägt, ein sehr klangvoller Name und stellt sportlich eine reizvolle Aufgabe für uns dar. Aus organisatorischer Sicht hätte es uns auch deutlich schlechter treffen können. Das werden in der kalten Jahreszeit Ende November zwei heiße Höhepunkte für uns.“Als Spieltermine sind gemäß Rahmenspielplan der 17./18. November sowie der 24./25. November vorgesehen. Die offiziellen Ansetzungen erfolgen erst nach Rücksprache mit EHF, HBL sowie den beteiligten Vereinen.Die Auslosung im Überblick:HK Malmö (SWE) - HC Dobrogea Sud Constanta (ROU)SC Magdeburg (GER) - FC Porto (POR)BM Granollers (ESP) - RK Velenje (SLO)BM Ciudad Logrono (ESP) - Kadetten Schaffhausen (SUI)KS Azoty Pulawy (POL) - Selfoss (ISL)THW Kiel (GER) - Drammen HK (NOR)Aalborg Haandbold (DEN) - Füchse Berlin (GER)Olympiakos Piräus (GRE) - RK Nexe Nasice (CRO)Eurofarm Rabotnik Bitola (MKD) - BSV Bern (SUI)TSV Hannover-Burgdorf (GER) - SL Benfica Lissabon (POR)Achilles Bocholt (BEL) - BM Ciudad Encantada (ESP)Grundfos Tatabanya (HUN) - OCI Lions (NED)HC Banik Karvina (CZE) - Balatonfüredi KSE (HUN)Vojvodina Novi Sad (SRB) - GOG Gudme (DEN)PAUC Aix en Provence (FRA) - TTH Holstebro (DEN)Maccabi Srugo Rishon Lezion (ISR) - St. Raphael Var HB (FRA