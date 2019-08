Chancen vergeben, Elfmeter verweigert

TSV kk mit unglücklichem Landesliga-Auftakt

In das fünfte Landesliga-Jahr seit dem Wiederaufstieg ist die Fußballmannschaft desTSV Krähenwinkel/Kaltenweide zum vierten Mal mit einer Niederlage gestartet.Diese war am Ende als recht unglücklich zu beschreiben, denn die Krähen hatteneinige Möglichkeiten, um zumindest einen Punkt am Waldsee zu behalten.Ein echtes Schwergewicht hatte der TSVKK am ersten Spieltag der neuen Saison zuGast. Der SV Bavenstedt, der stets zu den Meisterschaftsfavoriten zählt und auchdiesmal weit vorne erwartet wird, machte seine Aufwartung in Krähenwinkel. DieKrähen, bei denen sechs Neuzugänge in der Startelf standen, konnten die Partiezunächst ausgeglichen gestalten. Alexander Dosch hatte die erste Torchance. SeinDistanzschuss wurde ins Toraus abgefälscht. Danach gab es mittels Freistoß die erstegute Möglichkeit für den SV Bavenstedt. Aus zentraler Position kurz vor der Strafraum-grenze geschossen, landete der Ball in der Mauer. In der Folgezeit übernahmen dieGäste aus dem Hildesheimer Stadtteil mehr und mehr die Initiative. Mit einer aufmerk-samen Defensivarbeit gelang es den Krähen jedoch, gut dagegen zu halten. Ihr neuerTorhüter Philipp Houck konnte sich erstmals auszeichnen, als er einen Schuss von BrianBehrend gekonnt mit dem Fuß abwehrte. Nach einem Eckball brachte Bavenstedts YannickOelmann das Spielgerät mit einem sehenswerten Seitfallzieher in den Strafraum, Houckwar erneut zur Stelle. Und nach den vielen Eckbällen, die der SVB bis zur Halbzeitpausehatte, war es zweimal Marcel Kunstmann zu verdanken, dass es nicht einschlug. Nebenseiner Kernkompetenz im Angriff war er wieder überall zu finden und beförderte den Balljeweils im eigenen Strafraum aus der Gefahrenzone.So war der Führungstreffer, den der SV Bavenstedt dann in der 59.Minute erzielte,aufgrund der Dominanz vollauf verdient. Nach Vorarbeit von Bastian Hattendorf undFelix Bieliecke traf Brian Behrens aus kurzer Distanz zum 0:1. Doch nach dem Rückstandwurden die Krähen immer mutiger. Und je länger das Spiel lief, desto näher schienen siedem Ausgleichstreffer zu kommen. Nach einem Eckball scheiterte Steven Calo am starkreagierenden Julian Lenz im SVB-Tor. Marc Heineking schoss nach einer schönen Flankevon Louis Trollmann am Kasten vorbei. Nach einem Freistoß und nach einer Ecke, jeweilsvon Lukas Schorler hereingebracht, gelang es Patrick Schuder nicht, den Ball über dieLinie zu befördern. Und dann traf Felipe-Marcel Böttcher auch noch den Pfosten.Nachdem die Gäste dann nach einem Konter das Außennetz getroffen hatte, folgte in derNachspielzeit schließlich die Szene, die die Gemüter noch lange erhitzen sollte. EinBavenstedter beging im eigenen Strafraum ein eindeutiges Handspiel. Der TSVKK hätteeinen Elfmeter bekommen müssen. Doch das Schiedsrichterteam verweigerte den Krähenden fälligen Pfiff.So blieb es bei einer unglücklichen Niederlage zum Auftakt der neuen Landesliga-Saison.Nachdem die Rot-Blauen nun sowohl im Niedersachsenpokal als auch in der Landesligaweitestgehend gut gespielt haben, jedoch leer ausgingen, soll es nun im dritten Wettbewerbbesser klappen. Als Titelverteidiger steigt der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide in denBezirkspokal ein. Die Krähen müssen am Dienstag, den 6.August um 19 Uhr beimOberliga-Absteiger 1.FC Wunstorf an.Mannschaft: Houck, Schorler, Schuder, Pickert, Calo, Böttcher, Malarowski, Mücke (ab46.Trollmann), Aydemir (ab 62.T.Schmidt), Dosch (ab 71.Heineking), Kunstmann Trainer:Preuß