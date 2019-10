Das nächste halbe Dutzend am Waldsee

Fußball-Landesliga: Krähen geben sich keine Blöße – 6:0 gegen das Schlusslicht

Zehn Tage nach dem 6:1-Torrausch im Pokalspiel gegen den SV Ramlingen/Ehlershausen sind dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide erneut ein halbes Dutzend Tore geglückt. Im Meisterschaftsspiel der Fußball-Landesliga besiegten die Krähen den Heesseler SV mit 6:0. Im Gegensatz zum Pokalspiel dürften sich die wenigsten Zuschauer diesmal mitdem Resultat überrascht gezeigt haben. Zu desaströs waren die Zahlen, mit denenHeessel seine Aufwartung am Waldsee machte. Die Mannschaft hatte bis datosämtliche Spiele verloren, war mit null Punkten und 5:33 Toren in Krähenwinkelaufgekreuzt. Der Heesseler SV hatte im Sommer einen gewaltigen Umbruch erlebt.Nahezu alle Spieler hatten den Verein verlassen, und mit einer völlig neu formiertenMannschaft, die sich größtenteils aus Kreisligaakteuren rekrutiert hatte, ging man indie Saison. In Krähenwinkel gab es nun für das so arg gebeutelte Team, das zudemnoch von einem gehörigen Verletzungspech heimgesucht wird, die nächste Niederlage.Anfangs hatten die Heesseler noch recht gut mithalten können und aufmerksameDefensivarbeit geleistet. Doch mit jedem Treffer, den die Krähen erzielten, wuchs dieDominanz der Hausherren. In der 18.Minute begann Krähenwinkels Torrevue. EineFlanke von Halil Aydemir von der rechten Seite brachte Oliver Pfeuffer aus einemschwierigen Winkel geschickt per Kopf in den Strafraum. Dort gab Lorenzo PomboAbondado dem Ball die entscheidende Flugbahn, um über die Torlinie zu geraten.Zehn Minuten später gelang dem TSV KK das 2:0. Nach einer Hereingabe von OliverPfeuffer von der rechten Seite köpfte Marcel Kunstmann ein. Weitere Gelegenheitenließen nicht lange auf sich warten. Nach Vorarbeit von Alexander Dosch parierteHeessels Schlussmann Lars Holm den Schuss von Halil Aydemir. Und nacheinem schönen Doppelpass zwischen Christopher Marre und Aydemir ging der Balloben rechts über das Tor. Kunstmann schoss zudem nach schönem Pfeuffer-Zuspielknapp vorbei. Doch dann hätten die Krähen den Gegner beinahe selbst wieder insSpiel gebracht. Nach einem Missverständnis zwischen Innenverteidiger AlexanderDosch und Torhüter Andre Pigors in Form einer zu kurz geratenen Rückgabe entschärftendie Protagonisten die Situation selbst in letzter Sekunde. Es blieb dieeinzige Unkonzentriertheit in einem Spiel, in dem die Rot-Blauen vollauf zu gefallenwussten.Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich die Elf von Trainer Pascal Preuß weiterhinkombinationssicher und torhungrig. Lars Holm konnte den Schuss von Aydemir in der55.Minute noch gut ins Toraus lenken. Aus der daraus resultierenden Ecke entsprangdann jedoch das 3:0 für KK. Der großartig aufspielende Oliver Pfeuffer glänzte dabeierneut als Torvorbereiter. Er beförderte das Leder maßgenau auf den Kopf vonChristopher Marre, und der Außenverteidiger nahm dankend an. Dieses Tor taugtbeinahe als Blaupause des Tores, das die Krähen in Wunstorf erzielt hatten, denn auchdort hieß es Eckball Pfeuffer, Kopfball Marre, Tor. Und die Rot-Blauen machten weiter.Als der Ball in der 64.Minute zum Freistoß bereitlag, sinnierten die Akteure beiderTeams wohl noch über die Ausführung respektive Verteidigung desselben. Doch dannüberraschte Marlon Pickert alle und schoss den Ball ad hoc ins Tor. Es war nicht dererste aufsehenerregende Moment von Marlon Pickert. Zuvor hatte er bereits einentollen Seitfallzieher gezeigt. Es stand nun 4:0 für die Heimmannschaft. Doch damitgaben sich die Krähen nicht zufrieden. Sie ließen nicht nach, gingen zu keiner Phasevom Gaspedal herunter. Nicht jede der zahlreichen Möglichkeiten wurde verwertet,was Preuß später als einzigen Makel im Spiel der Seinen benennen sollte. Vielleichtmag er dabei an den schönen Spielzug gedacht haben, als Patrick Schuder zuSteven-Emanuel Calò gespielt und dieser in den Strafraum geflankt hatte. Felipe-MarcelBöttcher scheiterte aus kurzer Distanz an Lars Holm. Ein anderes Mal konnte LorenzoPombo Abondado eine Hereingabe des starken Daniel Mücke nicht nutzen, und AlexanderDosch schoss nach einer Aydemir-Flanke über das Tor. Aber Böttcher war noch zweimalzur Stelle. Zunächst traf er per Direktabnahme zum 5:0, dann machte er im Anschluss aneinen Eckball das halbe Dutzend voll. Die Krähen können sich nun damit rühmen, als Tabellenzehnter das zweitbeste Torverhältnis der gesamten Landesliga innezuhaben. Es scheint, als sei die Mannschaft bereit für die großen Aufgaben, die nun anstehen. Die Rot-Blauen treffen nacheinander auf den Tabellenzweiten STK Eilvese und den Tabellenersten SV Ramlingen/Ehlershausen. Teams von einem gänzlich anderen Kaliber als Krähenwinkels jüngste Gegner. Doch ist es den Krähen absolut zuzutrauen, auch in diesen Partien zu punkten. Zunächst spielt der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide am Sonntag, 20. Oktober, um 15.30 Uhr beim STKEilvese.Mannschaft: Pigors, Marre, Dosch, Pickert, Calò (ab 69.Hübner), Pfeuffer (ab 61.Böttcher), Mücke, Schuder (ab 72.Trollmann), Aydemir, Pombo Abondado, KunstmannTrainer: PreußTore: 18.1:0 Lorenzo Pombo Abondado, 28.2:0 Marcel Kunstmann, 55.3:0 ChristopherMarre, 64.4:0 Marlon Pickert, 72.5:0 Felipe-Marcel Böttcher, 79.6:0 Felipe-MarcelBöttcher