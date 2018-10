Den dritten Sieg in Folge eingefahren

MTB Baskets schlagen Westerstede 114:54

Angeführt von Lasse Schikowski (22 Punkte) und Ole Korfhage (21 Punkte) fahren die MTB Baskets Hannover einen ungefährdeten Sieg ein und stehen jetzt auf Platz 1 der Tabelle. Nach einem Auswärtsspiel am Mittwoch gegen ASC Göttingen, geht es am Samstag 06.10.2018 gegen TSG Bergedorf für die Baskets um die nächsten Punkte. Spielbeginn ist um 18 Uhr in der Sporthalle des SC Langenhagen (Leibnizstraße 54). Parallel dazu wollen die Korgjäger die Nachwuchsarbeit forcieren; Infos bei Christian Meinerzhagen unter meinerzhagen@baskets-hannover.de.