Den Traum erfüllt

KK-Volleyballdamen spielen jetzt in der Landesliga

(ok). Die erste Damenmannschaft des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide hat sich jetzt ihren Traum von der Landesliga erfüllt. Der Start in die Saison ist trotz einiger Corona-Ausfülle gelungen. Die beiden ersten Spiele wurden gewonnen, danach Punkt für Punkt gesammelt. Am letzten Spieltag gab es zuerst ein 3:1 gegen PSV Hannover 2, mit einem 3:2-Sieg gegen dne VfL Uetze sicherten sich die Krähen dann die Eintrittskarte für die Landesliga. Ab sofort starten die Saisonvorbereitungen, damit es topfit in die nächste Spielzeit gehen kann.