Der Aufwärtstrend hält an

Landesliga: verdienter 2:0-Erfolg für die Krähen

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide hat seinen Lauf in der Fußball-Landesliga fortgesetzt.Nach dem 4:2 zum Rückrundenauftakt beim SV Bavenstedt und dem in der Vorwocheerrungenen 2:0-Erfolg über die TSV Burgdorf haben die Krähen auch das dritte Spiel derzweiten Saisonhälfte für sich entscheiden können. Beim OSV Hannover gewannen dieRot-Blauen mit 2:0 und setzten sich damit auf Rang Eins der Rückrundentabelle.Das Selbstvertrauen, das die Krähen in den Wochen zuvor getankt hatten, der Stachel derHinspielniederlage gegen den OSV, der noch tief saß sowie die Aussicht, die Serie einerzuvor viermal in Folge siegreichen Mannschaft beenden zu können – all dies dürfte dieKrähen für die Partie im Oststadtstadion zusätzlich motiviert haben.Schon nach einer Viertelstunde ging das Waldsee-Team in Führung. Wie schon oft in denletzten Wochen, brachte wieder ein Eckball den Erfolg. Marlon Pickert schoss den Ballvon der linken Eckfahne in den Strafraum. Der Ball kam zum starken Kevin Malarowski, der dasSpielgerät gegen seinen Gegenspieler behaupten konnte, um es dann im Fallen über dieLinie zu drücken. Mit der Führung im Rücken übernahm der TSVKK fortan mehr und mehrdie Initiative. Die Elf von Trainer Pascal Preuß hatte den Tabellendritten aus Bothfeldkomplett im Griff, der seinerseits überhaupt nicht zur Entfaltung kam. In jeder Phase desSpiels waren die Krähen deutlich präsenter. Das zweite KK-Tor fiel in der 37.Minute.Alexander Dosch eroberte den Ball im eigenen Strafraum und schickte dann denunermüdlichen Felipe-Marcel Böttcher auf die Reise. Mit seinem enormen Tempo drangBöttcher auf der Außenbahn nach vorne, brachte dann die Flanke herein, die Halil Aydemirschließlich mit seinem fünften Saisontor zum 2:0 für KK vollendete.Nach dem Seitenwechsel wirkte der OSV entschlossener. Doch schien die Mannschaft vonTrainer Emilio Ortega nicht das nötige Rüstzeug parat zu haben, um in das Spiel zu finden.So blieb ein Kopfball von Roland Duraku in der 63.Minute die einzig nennenswerteGelegenheit der Hannoveraner im gesamten Spiel. Dass später sowohl Heimstrainer Ortega als auch große Teile des OSV-Anhangs von einer völlig verdienten Niederlage ihrerMannschaft tragen, lag zum einen an der Ideenlosigkeit des OSV, zum anderen jedoch aneiner weiterhin äußerst stark agierenden Krähen-Elf, die sich einums andere Mal Szenenapplaus des mitgereisten Anhangs verdiente. So etwa bei einemEckball von Marlon Pickert, der maßgenau den zweiten Pfosten erreichte. Dort brachte TimHübner den Ball per Kopf zu Marcel Kunstmann, der bei der sich daraus resultierendenTorchance knapp scheiterte. Ein anderes Mal kam der Ball über Lorenzo Pombo Abondado und Halil Aydemir zu Daniel Mücke. Aus kurzer Distanz ging das Spielgerät knapp vorbei. Ein starker Böttcher-Schuss wurde zudem von OSV-Keeper Maximilian Kemmesies stark pariert.Es blieb beim 2:0 für den TSVKK, der damit nun die Stellung als drittbestes Auswärtsteaminnehat. Achtmal gingen die Krähen in dieser Saison bisher auf Reisen, siebenmal brachten sie Punkte zurück an den Waldsee. Dort will die Mannschaft ihre Serie am kommenden Wochenende fortsetzen. Am Sonntag, 24.November, spielt der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide um 14 Uhr gegen die SpVgg Bad Pyrmont. Das Hinspiel gegen den Tabellenvorletzten war mit einem deutlichen 5:0-Sieg für den TSVKK zu Ende gegangen. Nun streben die Rot-Blauen einen weiteren Sieg an. In der jetzigen Verfassung sollten die Krähen allemal in der Lage sein, diesen Erfolg zu wiederholen und den vierten Sieg am Stück einzufahren. Die Mannschaft hätte zu diesem Heimspiel eine große Kulisse verdient.Mannschaft: Houck, Dosch, Pickert, Hübner, Pfeuffer, Mücke, Malarowski, Böttcher (ab88.Trollmann), Aydemir, Schuder (ab 66.Pombo Abondado), Kunstmann (ab 90.Reck)Trainer: PreußTore: 15.0:1 Kevin Malarowski, 37.0:2 Halil Aydemir