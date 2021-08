Der Klassenerhalt ist das Ziel

MTV Mellendorf will gut in die zweite Bezirksligasaison starten

Mellendorf (ok). Geschichte soll sich nicht wiederholen: Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga standen die Fußballer des MTV Mellendorf trotz einer ordentlichen Vorbereitung nach den ersten Spielen ohne einen einzigen Punkt da. Und dann kam der Lockdown, die Saison war unterbrochen und wurde letztendlich auch abgebrochen. Trainer René Zimmermann, der die Mannschaft seit Februar unter seinen Fittichen hat, will diese Negativserie in diesem Jahr unbedingt vermeiden. Noch mit knapp 35 Jahren hat das Eigengewächs des MTV für die Mellendorfer in der Bezirksliga gekickt. Seit sieben Jahren ist der heute 46-jährige Familienvater Trainer und im Besitz der B-Lizenz. Zimmermann hat einen klaren Plan für die Vorbereitung, die Anfang Mai erst mit individuellem Training begonnen hat, bevor es dann an die Grundlagenarbeit ging. "Wir trainieren aktuell drei Mal in der Woche und haben in der Regel einmal in der Woche ein Testspiel", sagt der Mellendorfer Coach. Ausnahme ist der Vatter-Cup in Lindwedel. Für René Zimmermann ist aber auch klar: In der zweiten Saison nach dem Aufstieg aus der Kreisliga kann es nur um den Klassenerhalt gehen. Anwärter für die beiden Plätze für die Aufstiegsrunde in der Staffel vier der Bezirksliga Hannover sind für ihn TuS Garbsen und der TSV Mühlenfeld. "Das Potenzial ist gut, wir haben viele junge Spieler unter 20", sagt Zimmermann. Aber auch ein paar "ältere Hasen" über 30 und Spieler im "goldenen Fußballeralter" von 27 oder 28 Jahren seien mit dabei. Also eine gesunde Mischung. René Zimmermann freut sich über das Trainingsniveau mit viel Tempo, Ehrgeiz und Aggressivität. In der vergangenen Saison sei ihm das Angriffspressing zu offen gewesen, jetzt wolle er lieber aus einer gesicherten Defensive agieren. "Wir müssen schnell umschalten und mit unseren schnellen Außenspielern viele Eins-gegen-Eins-Situtationen kreieren", sagt René Zimmermann.In der Kaderzusammenstellung hat sich nicht viel verändert: Arne Unterhalt hat seine Karriere beendet, Lukas Müller kommt aus der A-Jugend des TSV Havelse. Er stammt aus Mellendorf und kann noch ein weiteres Jahr in der A-Jugend spielen. Der Gailhofer Ricardo Dombrowski, der früher für den HSC seine Fußballstiefel geschnürt hat, rückt aus der Zweiten hoch. In der Vorbereitung haben die Mellendorfer einen großen Erfolg gefeiert, den Bäckerei-Vatter-Cup in Lindwedel gewonnen.Ernst wird es am morgigen Sonntag, 15. August, ab 15 Uhr im Mellendorfer Sportpark: Dann ist der MTV Engelbostel-Schulenburg im ersten Saisonspiel zu Gast, die Woche darauf geht es dann zur Reserve des TSV Godshorn.