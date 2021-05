Der König mit dem strammen Schuss

TSV KK: 1,88 Meter großer Neuzugang vom SV Ramlingen/Ehlershausen

(ok). "Er hat ein gewaltiges Pfund, da möchtest du beim Freistoß nicht in der Mauer stehen", schwärmt Pascal Preuß, Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Krähenwinkel/Kaltenweide von seinem Neuzugang Maximilian König. Der 1,88 Meter große König kommt vom SV Ramlingen/Ehlershausen, kickt im zentralen Mittelfeld auf der Sechs und ersetzt Daniel Mücke. Mücke muss die Krähen berufsbedingt verlassen. Der Landesligist ist noch an einem Außen- und einem, wie Coach Preuß es nennt, "Multitasking-Spieler" dran. Die Verhandlungen seien zwar schon weit fortgeschritten, aber eben noch nicht fix. Pascal Preuß sehnt wie die ganze Mannschaft die Zeit des Mannschaftstrainings wieder herbei. Die derzeitigen Übungen mit Abstand und zwei bis drei Spielern nach den derzeit gültigen Corona-Auflagen dienten zwar dem Gemeinschaftsgefühl, aber nicht dem leistungsorientierten Fußballspielen.