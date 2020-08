Der nächste Neue

Maurice Dräger verstärkt TuS Vinnhorst

Lange Zeit war von den Handballer des TuS Vinnhorst nichts zu hören. Nun ist es wieder soweit. Der TuS Vinnhorst ist mitten in der Saisonvorbereitung und auch die Kaderplanung geht weiter. Dabei ist es gelungen Maurice Dräger von den DataLiners aus Burgwedel für den TuS zu überzeugen. Der Rückraumriese soll Tim Otto auf der Halblinken Position entlasten und den Mittelblock in der Abwehr verstärken. Maurice hat vor seinem Wechsel nach Burgwedel jahrelang für die Recken aus Burgdorf gespielt und dort auch einige Einsätze in der Bundesliga zu verzeichnen. Mit etwas über zwei Metern Körperlänge verfügt er über die besten Voraussetzungen dafür. Maurice ist 26 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Bremen. Das Handballspielen hat er beim Harpstedter TB, TV Neerstedt und HC Bremen gelernt, ehe es ihn nach Burgdorf trieb. Vor einem Jahr dann der Wechsel zu den DataLiners. Maurice ist nicht nur in der Halle ein Ass. Gemeinsam mit Keeper Colin Räbiger steht der Hüne im Kader der deutschen Beachhandball Nationalmannschaft und hofft noch auf eine WM-Teilnahme im Winter in Katar. Bei unseren neuen Beachplätzen auf dem Geländer des Sportzentrums Vinnhorst müssen wir die beiden nur noch überzeugen auch im Sand das vinnhorster Trikot zu tragen.