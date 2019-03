Der TSV KK verlässt den Abstiegsplatz

Nach einem halben Jahr wieder über dem Strich – nun zwei Heimspiele

Am 30. September vergangenen Jahres unterlag der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide im Punktspiel der Fußball-Landesliga unglücklich gegen den OSV Hannover. Dadurch war das Team auf einen Abstiegsplatz gerückt. Wenn der TSV KK nun am 30. März zu Hause gegen die TSV Burgdorf antritt, dann liegt das OSV-Spiel genau sechs Monate zurück. Und erstmals nach diesem langen halben Jahr dürfen die Krähen wieder als eine Mannschaft in ein Spiel gehen, die über dem Strich steht. Das Verlassen der Abstiegsränge ist der Lohn für die gute Arbeit, die das Team in der jüngeren Vergangenheit geleistet hat. Nach den vier Partien, in denen KK unter Interimstrainer Alexander Dosch ungeschlagen geblieben war sowie der gelungenen Premiere von Nachfolger Bernd Krajewski mit dem Heimsieg über Steimbke brachten die Rot-Blauenein 0:0 aus Bavenstedt mit. Da die unmittelbare Konkurrenz nicht punkten konnte,zogen die Krähen vorbei auf den rettenden zwölften Platz. Krähenwinkels Gegner aus dem Hildesheimer Stadtteil war mit ambitionierten Zielen in die Saison gegangen, konnte diese bis dato jedoch nicht erfüllen. In der Vorwoche gab es für den SVB gar eine 1:5-Klatsche beim Tabellenletzten in Steimbke. Dennoch hatten sich die Krähen gut auf den Gegner eingestellt. Ihrerseits musste die Waldsee-Elf einige Ausfälle verkraften. So standen unter anderem René Legien, Louis Trollmann, Bastian Helms und Felipe-Marcel Böttcher nicht zur Verfügung. Doch die elf Spieler, die Trainer Bernd Krajewski auf das Feld geschickt hatte, machten ihre Sache außerordentlich gut. Auf schwer bespielbarem Boden entwickelte sich ein echtes Kampfspiel. Die Krähen nahmen den Kampf an undüberzeugten durch unermüdlichen Einsatz. Fast wäre in der 33.Minute ein kurioses Tor geglückt. Den Eckball von Tim Hübner konnte SVB-Torhüter Bastian Fielsch gerade noch über die Latte lenken. Im großen und ganzen blieben Torraumszenen in der ersten Halbzeit jedoch Mangelware. Nach dem Seitenwechsel wurde es bei ruhenden Bällen einige Male gefährlich. Umso deutlicher wurde daher, dass sich die Krähen um einiges weiter entwickelt hatten. Denn das Verteidigen gegnerischer Standardsituationen war einer der größten Schwachpunkte in den ersten Monaten dieser Saison. In Bavenstedtnun war KK stets auf dem Posten, um die bedrohlichen Situationen zu entschärfen.Und Torhüter Jan Helms parierte das, was die Bavenstedter durch die starkeKrähenwinkeler Abwehrreihe brachten, glänzend. Doch auch sein Gegenüberim SVB-Tor, Bastian Fielsch, hatte einen guten Tag erwischt. Bei Kontern warendie Krähen gelegentlich aussichtsreich vor dem gegnerischen Kasten aufgetaucht.Der starke Fielsch und das oftmals fehlende Quentchen Glück verhinderten rot-blauenTorjubel. Dieser wäre sicherlich lautstark ausgefallen, denn die Rot-Blauen wurdenvon mitgereisten Schlachtenbummlern hervorragend unterstützt. In den letztenMinuten des Spiels war es dann der TSVKK, der dichter vor einem Torerfolg standals der Gastgeber. Doch es blieb beim 0:0. Im Umfeld des Waldsee-Teams zeigte man sich damit überaus zufrieden. Erstmals seit der Saison 1998/1999 blieb der TSV KK in beiden Punktspielen gegen den einstigen Angstgegner SV Bavenstedt unbesiegt. Und derSprung über den Strich wird dem Team in den nächsten Wochen einen weiterenSchub geben. Fortan geht es darum, das rettende Ufer zu verteidigen, wasangesichts einiger Überraschungserfolge, die die Konkurrenten im Keller zuletztfeierten, nicht einfach wird. Für den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide stehen nun zwei Heimspiele auf dem Programm. Bereits am Sonnabend, den 30.März geht es um 15 Uhr gegen die starke TSV Burgdorf. Bei diesem Spiel werden sich die 2.E-Junioren alsMannschaft des Tages präsentieren. Am Dienstag, den 2. April wird dann um 19 Uhrdas in der Vorwoche ausgefallene Heimspiel gegen den Heesseler SV nachgeholt.Mannschaft: J. Helms, Marre, Pfeuffer, Bart, Tegtmeyer, Mücke, Dosch, TristanSchmidt, Hübner, Reck, Kunstmann