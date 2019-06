Die älteste Breitensportveranstaltung

HAJ-Volksradfahren geht am 16. Juni über die Bühne

Das 48. Volksradfahren- wie immer vom Radsportclub Blau-Gelb ausgerichtet und vom Sportring unterstützt - findet am Sonntag, 16. Juni, statt. Die Startzeiten dieser ältesten Breitensportveranstaltung der Region sind wie gewohnt von 9 bis 12 Uhr an den jeweiligen Kontrollstellen. Ende der Veranstaltung: 14 Uhr. Startgebühr (nur für Erwachsene) ein EuroDie „Volksradfahrerinnen und -fahrer“ können beliebig von folgenden Kontrollstellen starten: Langenhagen (Robert-Koch-Realschule), Godshorn (TSV , Spielplatzweg), Schulenburg (Schützenhaus Roter Weg), Engelbostel (Edeka-Markt Heidestraße), Kaltenweide (Schützenhaus) und Krähenwinkel (Hotel/Restaurant „Jägerhof“, Walsroder Straße). Erfrischungen werden wie gewohnt an fast allen Plätzen angeboten. Der Langenhagener Flughafen "hannover airport" stiftet als Sponsor der beliebten Veranstaltung Preise für den ältesten Teilnehmer (m/w) sowie einen attraktiven Sonderpreis. Auch die Buchhandlung Böhnert liefert einen Preis für das jüngste selbstfahrende Kind.. Die Firma Zweirad-Krüger stellt wie immer ein Pannenfahrzeug, falls jemand einen Defekt am Fahrrad hat. Ausgegeben wird wieder ein Pin aus der Flugzeug-EntwicklungsgeschichteDie Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Teilnehmer, Familien mit Kindern, Jugendliche, die mittlere Generation wie auch auf die Älteren, die in der Vergangenheit immer besonders stark vertreten waren.