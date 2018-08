Die Fitness in den Winter mitnehmen

Vorbereitungskursus zu "Langenhagen läuft" startet am 16. September

Der neue Vorbereitungskursus des LAC zur Vorbereitung auf den Lönsparklauf, der am 11. November über Strecken von fünf und zehn Kilometern durch die herbstliche Eilenriede führt und zu den schönsten Läufen in der Region Hannover gehört, beginnt am 16. September.Erstmals wird neben der Vorbereitung auf die Laufstrecken auch ein spezielles Training für Walkerinnen und Walker angeboten, die im Lönspark dann beim 5km-Walking-Wettbewerb antreten können. Das Gruppentraining findet voraussichtlich immer sonntags auf dem Sportgelände des Schulzentrums statt. Die Teilnehmergebühren betragen inklusive Trainingsplan und Startgeld für den Lönsparklauf 49 Euro, und die Teilnehmer können bis zum Jahresende ohne zusätzliche Kosten auch am Vereinstraining dienstags und donnerstags teilnehmen, um ihre Fitness auch in den Winter mitzunehmen und das Immunsystem durch regelmäßigen Ausdauersport zusätzlich zu stärken.Für diese Herbstaktion stellt die HAZ erstmals Aktivitätstracker (Schrittzähler) für die Teilnehmer/Innen zur Verfügung. Damit ist es dann möglich, den Umfang des Gesamttrainings für den Zeitraum der Aktion zu erfassen. Sicher ist dies auch ein bisschen Zusatzmotivation für die Trainingsgruppe. Das Trainerteam des LAC Langenhagen freut sich wieder auf eine rege Teilnahme und bereitet sich seit einigen Wochen intensiv auf die Aktion vor. Es werden wie immer vor allem gesunder Laufsport und viel Spaß beim Training im Vordergrund stehen. Nähere Infos und die Möglichkeit der Online-Anmeldung finden Interessierte unter www.langenhagen-läuft.de Die Anmeldung ist noch bis zum 10. September möglich