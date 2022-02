Drei Partien

(ok). Nach einer coronabedingten Pause haben die Handballer der HSG Langenhagen ihre Saison fortgesetzt. Am Wochenende stehen in der Halle der Robert-Koch-Realschue drei Partien auf dem Programm, alle Begegnungen finden am heutigen Sonnabendnachmittag, 19. Februar, statt. Den Auftakt macht die männliche E-Jugend um 14 Uhr mit ihrem Spiel in der Regionsliga gegen Friesen Hänigsen. Weiter geht es dann um 15.45 Uhr mit der weiblichen C-Jugend, die ebenfalls in der Regionsliga auf die HSG Nienburg II trifft. Zum Abschluss des Tages spielen die Männer ab 17.45 Uhr in der Regionsoberliga gegen die vierte Mannschaft der TSV Burgdorf. Für die Mannschaft ist es die erste Begegnung seit Ende November, die Vorfreude dementsprechend groß.