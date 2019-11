Fußball-Kreisliga: Derby am nächsten Sonnabend

(ok). Kein Langenhagener Vertreter war am Wochenende in der Fußball-Kreisliga, Staffel vier, am Ball. Die Spiele des TSV KK II, des TSV Godshorn II und der DJK Sparta Langenhagen sind allesamt ausgefallen. Im Derby treffen der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II und der TSV Godshorn II am Sonnabend, 30. November, ab 14 Uhr aufeinander. Lediglich der MTV Engelbostel-Schulenburg hat in der Staffel zwei gespielt, gegen Blau-Gelb Elze mit 4:1 gewonnen.