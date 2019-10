Drei torreiche Begegnungen

Fußball-Kreisliga: Tabellenführer TSV Godshorn II siegt mit 1:0

(ok). Torreich ging es gleich in drei Begegnung der Fußball-Kreisliga, Staffel vier, zu: DJK Sparta Langenhagen siegte mit 4:3 bei der SG Letter, der TSV KK II gewann bei SV Linden 05 mit 5:1, und der MTV Engelbostel-Schulenburg spielte in der Staffel zwei beim SV Frielingen 2:2, liegt in der Tabelle auf Platz drei hinter den beiden Wedemärker Vereinen Mellendorfer TV und SV Resse. Lediglich beim 1:0 Sieg des TSV Godshorn II gegen den TSV Kirchrode fiel nur ein Treffer. Die Godshorner bleiben nach diesem Erfolg mit 25 Punkten an der Tabellenspitze. Am nächsten Sonnabend, 19. Oktober, trifft die Krähen-Reserve um 15 Uhr auf TSV Fortuna Sachsenross; die Godshorner Reserve spielt zur gleichen Zeit bei der SG v. 1874 Hannover. DJK Sparta Langenhagen gegen TuS Mecklenheide und MTV Engelbostel-Schulenburg gegen TuS Garbsen II in der Staffel zwei heißen die Begegnungen am Sonntag, 20. Oktober, ab 15 Uhr. Am Mittwoch, 23. Oktober, um 19 Uhr trifft der TSV Godshorn II dann in der Staffel vier auf die SG Limmer; die SG Letter spielt dann am Freitag, 25. Oktober, ab 19 Uhr gegen den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II.