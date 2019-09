Dressurreiter satteln ihre Pferde

Hubertus-Herbstturnier am 28. und 29. September

Der Reit-, Fahr- und Voltigierverein (RFVoV) Hubertus Langenhagen lädt fürs nächste Wochenende, 28. und 29. September, zum traditionellen Dressurturnier an dieWalsroder Straße 273a ein. Das große Hubertus-Banner weist den Gästen den Weg auf dasVereinsgelände und in die geschmückte Reithalle. Die Dressurreiter satteln wieder ihre Pferde und messen sich in Prüfungen der Leistungsklassen E, A, L undM. Der erste Turniertag (Sonnabend) beginnt um 8Uhr mit Prüfungen in den Klassen A und L und endet gegen 17 Uhr mit der Siegerehrung der Klasse M*. Das Sonntagsprogramm beginnt ebenfalls um 8 Uhr und umfasst Prüfungen der Klassen L (auf Kandare), E und M**. Gegen Mittag dürfen sich die ganz jungen Reiter im Reiterwettbewerb messen. Die letzte Siegerehrung wird für ca. 17.30 Uhr erwartet. Die genaue Zeiteinteilung finden Interessierte auf www.rfvv-hubertus-langenhagen.de unter Dressurturnier 2019. Der Eintritt ist frei.