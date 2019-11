Duell der Reserven

Fußball-Kreisliga: Englbostel fährt nach Resse

(ok). Duell der Landesliga-Reserven in der Staffel vier der Fußball-Kreisliga: Der TSV KK II trifft am Sonnabend, 2. November, um 14 Uhr auf den Spitzenreiter TSV Godshorn II. Die Krähen haben am Reformationstag 2:2 gegen den TuS Mecklenheide gespielt, die Godshorner mit 5:1 beim BV Werder Hannover gewonnen. DJK Sparta Langenhagen trennte sich von SV Kleeblatt Stöcken mit 3:3. Die Spartaner kicken am Sonntag, 3. November, ab 14 Uhr gegen den SC Ayyildiz. Mit 3:0 hat der MTV Engelbostel-Schulenburg beim TSV Poggenhagen in der Staffel zwei der Fußball-Kreisliga gewonnen. Am Sonntag, 3. November, geht es um 14 Uhr zum Nachbarschaftsduell beim SV Resse.