E-Juniorinnen springen noch aufs Treppchen

Bronzemedaille für die Godshornerinnen

Die Endrunde des Sportbuzzer Hallenpokals der E-Juniorinnen fand in diesem Jahr in der Sporthalle des Schulzentrums Uetze statt. Der Ausrichter JSG Fuhseland machte das Finale mit großer Tombola, Fotobox, Grillwagen und leckerem Buffet auch neben dem Sport zu einem großen Ereignis.Nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Spielen gegen die Mädchen des VSV Benthe und den TSV Bemerode (jeweils 0:2), war die Enttäuschung bei den acht- bis zehnjährigen Godshornerinnen groß. Im nächsten Spiel gegen den TSV Limmer erarbeiteten sich die TSVlerinnen viele Torchancen und es gab wieder Grund zum Jubeln. Mila Delke schoss ihr Team zum verdienten 1:0 Sieg. Gegen die favorisierten Mädchen der SG Hannover 74 gewannen die Godshornerinnen einen Punkt. Die Abwehr um Ines Rethoret-Marei stand wie eine Mauer und konnte nahezu alle Angriffe abwehren. Die Partie endete torlos 0:0. Unter großem Beifall der mitgereisten Fans bezwang der TSV Godshorn im letzten Spiel Eintracht Hannover durch ein Tor von Mila Delke mit 1:0. Überglücklich hängten sich die jungen Kickerinnen bei der anschließenden Siegerehrung die Bronzemedaille um.Trainer Frank Anfang war begeistert: "Ich bin stolz auf meine Mädels. Sie haben ein gigantisches Turnier gespielt. Heute haben wir eine sehr gute, geschlossene Leistung gezeigt. In den ersten beiden Spielen waren die Mädels sehr nervös und verunsichert. Aber dann haben wir uns deutlich gesteigert und drei Teams hinter uns gelassen. Mila war heute unsere TOP-Spielerin. Eine tolle Mannschaft!"TSV Godshorn: Kim Emily Dammann, Josy Marie Dammann,Lara Erlhoff, Mila Delke, Lene Maurer, Taliah Kirca, Hannah Philina Klassen, Hanna Kreiser, Paula Kreiser, Mara Kues, Nele Peters, Ines Rethoret-Marei und Mara Schumann