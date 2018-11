Aktionsreiche Herbstwochen beim LAC Langenhagen

Der LAC Langenhagen gehört bekanntermaßen zu einem der aktivsten Vereinen der Region und seine Mitglieder sind immer wieder in großer Zahl bei regionalen und überregionalen Wettkämpfen erfolgreich am Start.Zu den sportlichen Aushängeschildern des Vereins gehören zweifellos Gwendolyn Mewes und Andreas Solter.Aber neben diesen beiden Spitzenathleten gibt es in allen Altersklassen auf unterschiedlichen Strecken immer wieder Erfolgsmeldungen von vielen anderen Mitgliedern des Vereins.Die Clubführung und das Trainerteam des LAC legen aber auch großen Wert auf ein harmonisches Miteinander aller Mitglieder unabhängig vom Leistungsniveau.Der Begriff Breitensport wird beim LAC auf jeden Fall groß geschrieben.So werden zweimal im Jahr unter dem Motto "Langenhagen läuft" Aktionswochen für Interessierte am Ausdauersport angeboten. Teilnehmen können Einsteiger wie Geübte und auch Ambitionierte. Am Sonntag, 11. November, endet die aktuelle Herbstaktion "Fit in den Winter", die in den vergangenen acht Wochen 22 Frauen und Männer auf den traditionellen Lönsparklauf vorbereitet hat.Angeboten wurde neben dem Lauftraining erstmals auch intensives Training für Walker.Am kommenden Sonntag werden die Teilnehmer nun auf den Strecken über fünf und zehn Kilometerin der herbstlichen Eilenriede laufen und walken. Mit ihnen zusammen werden insgesamt 52 Athletinnen und Athleten des LAC Langenhagen am Start sein.Ein tolles Gemeinschaftserlebnis, das alle zusätzlich motiviert.Auch wenn diese Aktion noch nicht ganz abgeschlossen ist, hat das Trainerteam schon jetzt das kommende Frühjahr im Blick. Ab Mitte Januar geht es mit "Langenhagen läuft" in die dritte Auflage des Vorbereitungskurses für den Hannover Marathon.Interessierte erwartet eine professionelle Vorbereitung für den 10km-Lauf und Halbmarathon im Rahmen des Hannover-Marathon. Die Anmeldung für diese Aktion wird ab 1. Dezember auf der Webseite www.langenhagen-läuft.de möglich sein,Hier können auch die detaillierten Teilnahmebedingungen eingesehen werden.Neugierig geworden? Nähere Informationen über den Verein gibt es unter www.lac-langenhagen.de.