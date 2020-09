Ein intensives Wochenende

Fußball: Team 2008 des TSV KK im Trainingslager

(ok). Intensive Trainingseinheiten, Sportabzeichen und zwei Testspiele – die 1. D-Jugend des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide hat ein ausgefülltes Wochenende hinter sich. Das Team 2008 – die U 13 – checkte mit zum Auftakt des Trainingslagers im "Jägerhof" ein. Die Übungseinheiten beim TSV KK hatten es in sich. Kondition, Kraft, Taktik und Technik waren gefragt. Und nach dem schweißtreibenden Training ging es mit dem Fahrrad zurück ins Hotel. Am nächsten Tag stand schon vor dem Frühstück Laufen auf dem Programm. Ein Sponsoren-Nachmittag ging ebenso über die Bühne. Und nach dem Trainingslager hatten auch alle Kids ihre Sportabzeichen im Gepäck; Hans-Joachim Ferle hatte die Prüfungen abgenommen Ein Highlight waren die beiden Testspiele: Bei der gleichaltrigen U 13 von Preußen Hameln 07 gewann das Team 2008 mit 7:6, die U 17-Juniorinnen des VfL Eintracht Hannover hat die Mannschaft in drei Dritteln mit 12:1 geschlagen.