Ein sehr gelungener Wettkampf

Norddeutsche Mehrkampfmeisterschaften im Schwimmen

In Potsdam fanden die Norddeutschen Mehrkampfmeisterschaften für die Jahrgänge 2007 im Schwimm-Mehrkampf und 2008 im Jugend-Mehrkampf statt. Für den Schwimm-Mehrkampf hatten sich Anisa Sabovic und Nora Kennich sowie für den Jugend-Mehrkampf Leon-Maurice Waldeck und Tim Blichenberg qualifiziert, da sie alle auf der 200-Meter-Lagen-Strecke aktuell zu den besten 100 der DSV-Bestenliste für die Region Norddeutschland gehören. Der Schwimm-Mehrkampf für Anisa und Nora bestand aus fünf Starts: 200 Meter Lagen und 400 Meter Freistil, kombiniert mit 50 Meter Beineschwimmen sowie 100 Meter und 200 Meter einer gewählten Gesamtschwimmart. Leon und Tim starteten in sieben Disziplinen. Diese setzten sich ebenfalls aus 200 Meter Lagen und 400 Meter Freistil sowie drei technischen Disziplinen (50 Meter Kraul-, 15 Meter Delphinbeinschwimmen und 7,50 Meter Gleiten) und zwei frei gewählten 100-Meter-Strecken zusammen. Während bei den Schwimmwettkämpfen normalerweise die Leistung jeweils über einzelne Strecken gewertet wird, besteht die besondere Herausforderung beim Mehrkampf darin, alle Disziplinen ohne Fehler zu überstehen, da nur die Gesamtwertung zählt und eine Disqualifikation in einer Disziplin eine Null-Punkte-Wertung zur Folge hat. Von den acht zur Region Norddeutschland gehörenden Bundesländern war der Landesschwimmverband Niedersachsen mit 84 gemeldeten Schwimmern am stärksten vertreten, gefolgt vom Berliner Schwimmverband mit 63 und dem Schleswig-Holsteinischen Schwimmverband mit 48 Teilnehmern.Anisa war für den Schwimm-Mehrkampf mit ihrer Paradedisziplin Schmetterling gemeldet. Von den 87 Teilnehmerinnen des Jahrgangs 2007 entschieden sich nur zwölf für die anspruchsvolle Schmetterlingslage. Über die 200-Meter-Distanz schlug Anisa in einer Zeit von 2:53,54 Minuten als Dritte, nach den Delphinbeinen als Sechste und auf 100 Meter Schmetterling als Achte an. Die 400 Meter Freistil beendetet sie in 5:14,50 Minuten als 28. der 87 Teilnehmer. Auf Grund einer Disqualifikation in 200 Meter Lagen gab es am Ende dennoch leider nur einen elften Platz, da ihr dadurch wertvolle Punkte verloren gingen, sonst wäre ein fünfter Platz in der Gesamtwertung auf jeden Fall möglich gewesen.Nora startete in ihrer Lieblingslage Rücken. Hierfür hatten sich 26 Schwimmerinnen entschieden. In allen drei Rückendisziplinen stellte sie eine persönliche Bestzeit auf und. bestätigte sie und behauptete sich neben den sehr starken Konkurrentinnen aus Berlin, Potsdam, Halle und Magdeburg immer in der Mitte des Feldes. In Summe kam sie am Ende nach den 400 Meter Freistil in 5:17,21 Minuten auf einem ausgezeichneten elften Platz.Im Jugendmehrkampf des Jahrgang 2008 wurde nicht nach der Lage differenziert. In der Gesamtwertung verbuchte Leon von 71 angetretenen Schwimmern einen hervorragenden 13. Platz für sich und war damit der beste Schwimmer des LSN. Besonders stolz konnte er dabei auf sein Ergebnis über 100 Meter Schmetterling sein. Hier schlug er von 13 Schwimmern in einer Zeit von 1:19,41 Minuten als Zweiter an und auf der 200-Meter- Lagen-Strecke als Achter des gesamten Teilnehmerfeldes. Auch die am häufigsten gewählte 100-Meter-Freistil-Strecke beendete er als zwölfter von 63 Teilnehmern mit einer tollen Zeit von 1:11,20 Minuten.Tim platzierte sich in der Gesamtwertung mit einem guten 21. Platz im ersten Drittel des Teilnehmerfeldes (auf Landesebene wäre dieses Ergebnis mit dem vierten Platz belohnt worden). Dabei freute er sich besonders über den siebten Platz von 71 Schwimmern in der Disziplin 15-Minuten-Delphinbeinschlag. Über die 200 Meter Lagen in 2:55,74 Minuten und 400 Meter Freistil in 5:33,43 Minuten schlug er jeweils als 18. des Gesamtfeldes an.Alles in allem war es ein sehr gelungener Wettkampf in Potsdam. Für den Jahrgang 2008 geht es nun Mitte Juni zu den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften nach Dortmund, wo sie dieses Mal allerdings nicht mehr im Jugend- sondern im Schwimm-Mehrkampf starten. Für den Jahrgang 2007 ist hingegen dieses Jahr bereits die Teilnahme an den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin erlaubt.