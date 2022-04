Ein ungefährdetes 4:1

Fußball: hoffnungsvoller Start in die Aufstiegsrunde

Mit einem ungefährdeten 4:1 Sieg gegen den HSC Hannover II ist die A-Jugend des TSV Godshorn in die Aufstiegsrunde der Fußball-Kreisliga (HR A 01) gestartet. In einem intensiven Spiel erzielte Nick Lipps bereits in der 13. Minute den Führungstreffer, Nico Bahrs legte in der 36. Minute das 2:0 auf.Mit starkem Zweikampfverhalten, erfolgreichem Pressing und guten Kombinationen setzte die Mannschaft den Gegner durchgehend unter Druck und ging mit der hochverdienten Führung in die Halbzeitpause. Jeglichen Zweifel, wer diese Begegnung gewinnen würde, zerstreute Leon Olbrich mit dem 3:0 nach Wiederanpfiff in der 47. Minute. Die Elf des TSV setzte nahtlos an den überzeugenden Auftritt der ersten Hälfte an und erzielte in der 50. Minute durch Maximilian Arndt das 4:0. Bei diesem Spielstand wurden die ersten Wechsel bei den Godshorner vollzogen, was dem Spielfluss nicht zuträglich war. Auch wenn der HSC Hannover II den verdienten Ehrentreffer erzielte, bestimmte der TSV Godshorn dennoch die Partie weiter, sodass der auch in dieser Höhe verdiente Sieg letztlich ungefährdet war.Erfreulich war zudem die Rückkehr der lange verletzten Arif Temel und Lasse Hilgefort, die nach monatelanger Abwesenheit nun wieder ihre Mannschaft verstärken.Nach der doch deutlichen Niederlage im Pokalwettbewerb war diese Leistung umso erfreulicher und lässt das Trainerteam Jens „Jenne“ Schustereit, Tom Hilgefort und Lars Olbrich zuversichtlich die nähere Zukunft schauen.