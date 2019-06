SCL Triathlon: Raimund Schultz gewann seine Altersklasse TM65

(ok). Wasserstadt Triathlon: Das TriTeam SCL-FSH errreichte einen verdienten sechsten Platz, nachdem es im Vorjahr noch auf dem zehnten Rang gelandet war. 28 Teams sind in der Verbandsliga im Herren und Mixed am Start. In die Wertung kamen Francisco Cabanillas Garcia, Thomas Cieciel, Paul Janicki und Dirk Bockisch. Raimund Schultz gewann seine Altersklasse TM65. Die Einzelergebnisse stehen auf der Internetseite SCL aktuell/Triathlon.