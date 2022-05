Eine sehenswerte Wurftechnik

Godshorner Judoka bei Judo-Bezirks-Mannschaftspokal mit dabei

Nach langer Coronapause starten nun auch wieder die Wettkämpfe auf den Judomatten.In diesem Jahr findet die Bezirksliga als Mannschafts-Pokalturnier statt, bei dem mit einem Mix-Team, bestehend aus sechs Männern und zwei Frauen, gekämpft wird.Neben fünf weiteren Mannschaften ist der Judo-Club Godshorn natürlich auch mit dabei. Der erste Kampftag fand jetzt in Linden statt. Der Judo-Club hatte mit dem TuS Sulingen und dem JC Hannover-Süd zwei Begegnungen auszutragen.Gegen die Sulinger gelang ein Unentschieden, wobei Dennis Wichmann (bis 73 Kilogramm), Asa Wendt (bis 63 Kilogramm), Jannik Dahlke (bis 90 Kilogramm) und Damian Vogt (bis 100 Kilogramm) die Punkte für Godshorn holten.Die mitgereisten Fans bekamen eine spannende Begegnung zu sehen, bei der Dennis Wichmann seinen ersten Sieg in einem Mannschaftskampf feiern konnte.Dem an diesem Tag ungeschlagen gebliebenen Tabellenführer aus Hannover, hatten die Godshorner dann allerdings weniger entgegen zu setzen.Den Ehrenpunkt für den Judo-Club zum 1:7 fuhr Cedric Huber nach wenigen Sekunden mit einer sehenswerten Wurftechnik ein.Für Sandrin Huber war dies dennoch ein besonderer Tag, immerhin stand sie Seite an Seite mit ihrem Sohn auf der Matte.Für Sandrin, aber auch für Sina von Salzen war dieser Tag die Feuertaufe, wobei sie zwar sehr stark kämpften, den erfahrenen Wettkämpferinnen aus Sulingen und Hannover aber noch unterlegen waren.In der Tabelle stehen die Godshorner jetzt auf dem vorletzten Platz, haben aber (wie auch der Tabellenletzte), eine Begegnung weniger auf dem Konto.Am 26. Juni findet der zweiten Kampftag in der Godshorner Sporthalle im Rährweg statt. Dann trägt der Judo-Club Godshorn drei Begegnungen aus.Zuschauer sind natürlich sehr willkommen, die Kämpfe beginnen um 11 Uhr.Wer möchte, hat natürlich jederzeit beim Vereinstraining die Möglichkeit Judo einmal auszuprobieren.Informationen gibt es per Mail an info@jcgodshorn.de oder auf unserer Homepage: www.jcgodshorn.de