69:77 – Baskets bezwingen WGS Königs Wusterhausen

In einer umkämpften Partie holen sich die MTB Baskets Hannover ihren zweiten Auswärtssieg. Beste Schützen für das Travnizek Team waren Arthur Zaletskiy mit 28 und Tim Brauner mit 22 Punkten. Das nächste Spiel am Sonnabend, 8. Dezember, findet wieder vor heimischer Kulisse statt. Gegner ist die zweite Mannschaft des deutschen Vizemeisters Alba Berlin. Spielbeginn in der SCL-Halle ist 18 Uhr.