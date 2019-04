Sparta-Bambinis suchen Verstärkung

Die Bambinis von Sparta Langenhagen freuen sich, nach einer erfolgreichen Hallenrunde endlich wieder draußen zu spielen. Für die nächste Saison suchen die Bambinis gerne noch Mitspielerinnen und Mitspieler der Geburtsjahrgänge 2013 und 2014. Das Training findet nach den Osterferien immer am Dienstag und Freitag ab 16.30 Uhr auf der Sportanlage an der Emil-Berliner-Straße statt. Interessierte Eltern können sich gerne an Trainer Andreas Bergemann wenden (0157/50 96 01 72) oder spartalangenhagen@gmx.de).