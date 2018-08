Erfolgreich gestartet

Die B-Juniorinnen des TSV Godshorn suchen Verstärkung

Die Godshornerinnen sind sehr erfolgreich in die Saison gestartet. Nach drei Siegen (SC Uetze 6:0, 1. FFC Hannover 4:2 und FC Schwülper 2:0) führen sie die Staffel zwei der Kreisliga an. Auch das Pokalspiel gegen den Heesseler SV entschieden die TSVlerinnen mit 4:2 für sich. Um die zukünftigen Ziele zu verwirklichen, wird weitere Verstärkung gesucht. Fußballbegeisterte Spielerinnen, der Jahrgänge 2001 bis 2004, die Teil eines tollen Teams sein möchten, wenden sich bitte an Trainer Ralf Kruse unter (0176) 44 64 67 50. Besonders freut sich die Mannschaft über eine Verstärkung auf der Torhüterposition.Trainiert wird montags und mittwochs von 17.30 bis 19 Uhr auf der Sportanlage am Spielplatzweg in Godshorn.