Erntedankfest

Krähenwinkel. Am Sonntag, 29. September, um 11 Uhr feiert die Matthias-Claudius- Kirche das Erntedankfest im Gottesdienst unter Beteiligung zahlreicher Vereine und Verbände aus Kaltenweide und Krähenwinkel. Anschließend findet ein Frühschoppen mit Gegrilltem, der traditionellen Kürbissuppe, Zwiebelkuchen und Kaffeestube statt. Für Kinder gibt es ein buntes Programm mit Luftballontieren, Kinderschminken, Bastelangeboten und Glitzer-Tattoos. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden verkaufen Zuckerwatte. Die Kirche freut sich über Ihre Erntegaben, die Sie am Vortag bis um 15 Uhr direkt an der Matthias-Claudius-Lirche abgeben können und die nach dem Gottesdienst verkauft werden. Der Erlös des Erntedankfestes ist für die Gemeindearbeit bestimmt.