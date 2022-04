Erster Aufstiegsrundensieg des TSV KK

Krähen gewinnen mit 2:0 beim STK Eilvese

Die Sportanlage Zum Eisenberg in Eilvese entwickelt sich immer mehr zu einem guten Pflaster für das Fußballteam des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide. Hatten die Krähen bereits in der Hauptrunde der Landesliga einen Auswärtssieg beim ansässigen STK landen können, so wiederholten sie dieses nun in der Aufstiegsrunde zur Oberliga. Es war der erste dreifache Punktgewinn für den TSV KK in dieser Runde, und dank einer bärenstarken Vorstellung war er vollauf verdient.Dabei hatte es unmittelbar vor dem Anpfiff noch eine Hiobsbotschaft gegeben, denn Kapitän Alexander Dosch hatte sich beim Aufwärmen eine Verletzung zugezogen. Maximilian König übernahm daraufhin nicht nur die Binde des Spielführers, sondern auch die des souveränen Abwehrchefs. TSV KK-Trainer Pascal Preuß hatte seine Mannschaft hervorragend auf den starken Gegner eingestellt. Die Krähen standen sehr hoch, um bei Ballgewinnen schnell reagieren zu können. Dazu waren sie im Defensivverhalten jederzeit hellwach. Es schien, als habe das Team die zuletzt schwachen Leistungen wie in der Anfangsphase des Pokalspiels in Garbsen und insbesondere bei der 0:5-Heimpleite gegen den TSV Pattensen aufgearbeitet, um sich nun dazu aufzuraffen, es deutlich besser zu machen. Dieses Vorhaben ist den Rot-Blauen vollauf gelungen. Sie zeigten eine gänzlich andere Körpersprache, sie waren nah an ihren Gegenspielern, sie gewannen viele Zweikämpfe und spornten sich innerhalb des Teams kontinuierlich an. All diese Tugenden führten zu einem starken Auftritt, auch wenn Torchancen zunächst ausblieben. Die erste resultierte aus einem präzise vor das Tor gebrachten Eckball durch Lukas Schorler und hätte mit etwas mehr Windunterstützung durchaus hinter der Linie landen können. Gefahr zog dann erstmals kurz vor der Halbzeitpause auf. Der STK Eilvese bekam einen Freistoß aus zentraler Position kurz vor der Strafraumgrenze zugesprochen. Doch der Schuss misslang, und der Ball flog einige Meter über das Tor.Deutlich mehr Torraumszenen gab es dann nach dem Seitenwechsel. Der quirlige Tom Selzam brachte den Ball nicht an STK-Keeper Bastian Fielsch vorbei. Doch der nächste Schuss der Krähen sollte die Linie überqueren. Aus rund 25 Metern hatte Maximilian König einen Freistoß in den Strafraum gebracht. Dort reagierte Marcel Kunstmann dann am schnellsten und sorgte im Nachsetzen für das 0:1. Eine Viertelstunde später hatte das Waldsee-Team einen Ball im eigenen Strafraum gewonnen, Tristan Schmidt startete zum Konter - und wurde kurz hinter der Mittellinie zu Fall gebracht. Da kein weiterer KK-Spieler in der Nähe war, rechneten alle mit einer Roten Karte aufgrund einer Notbremse. Der Schiedsrichter beließ es jedoch beim gelben Karton. Dann war die Zeit für das zweite Tor gekommen - resultierend aus einer reinen Willensleistung von Jannis Neugabauer. Tief in der eigenen Hälfte startete Krähenwinkels Nummer 30 ihren Lauf, arbeitete sich Meter um Meter auf der rechten Seite voran, nahm Tom Selzam per Doppelpass mit in die Szene, kam schließlich am Eilveser Strafraum an und hatte dann noch die Kraft, den Ball zum 0:2 einzuschießen. Nun erhöhten die Gastgeber den Druck. Doch sie vermochten es nicht, den Anschluss zu erzielen. Sebastian Schirrmacher verfehlte das Ziel nach einem Freistoß per Kopf, Christopher Marre klärte einen weiteren Angriff ins Toraus. Keeper Philipp Houck lenkte einen Schuss mit einer Hand über die Latte, und Pascal Pagga köpfte knapp über den Kasten. Dann nahm Pascal Preuß Marcel Kunstmann vom Feld. Der Schütze des ersten Tores hatte wieder ein unglaubliches Pensum absolviert und war auf dem Weg, sich den verdienten Applaus abzuholen. Doch plötzlich wechselten die Emotionen, denn Kunstmann sah Gelb-Rot. Mag sein, dass Schiedsrichter Justus Bertram damit ein vermeintliches Zeitspiel sanktionieren wollte. Provozierend langsam ist Kunstmann zumindest nicht vom Feld gegangen. Einige STK-Anhänger witterten nun Morgenluft. Ein schnelles Anschlusstor und noch einige Minuten in Überzahl, dann könnte für ihr Team noch etwas drin sein. Doch nach dem Schlusspfiff wurde wiederum das Bild bemüht , dass der STK noch lange hätte spielen können, ohne ein Tor zu erzielen. Und das war nicht zuletzt ein Verdienst des TSV KK, dessen gesamte Mannschaft lediglich einen Lattenschuss durch Sebastian Schirrmacher zuließ. Ansonsten hatte das von Kapitän König exzellent geführte Team alles im Griff und durfte sich lobende Worte des vollauf zufriedenen Trainers Pascal Preuß abholen. Nach dem nun folgenden spielfreien Wochenende geht es für den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide am Sonnabend, 7.Mai, um 15 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim SV Bavenstedt weiter.Mannschaft: P. Houck, Marre, König, Hübner, Pfeuffer, Roß, Neugebauer, Schorler (ab 90.Matz), Selzam (ab 73.Böttcher), Schmidt (ab 61.Schuder), Kunstmann Trainer: Preuß Tore: 48.0:1 Marcel Kunstmann, 64.0:2 Jannis Neugebauer Gelb-Rot: 87.Marcel Kunstmann (KK)