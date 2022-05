Erster Platz für SCL-Team

Sparkassen-Cup: E-Junioren kämpfen um Einzug ins Finale

(ok). Erfolg für die E-Jugend des SC Langenhagen: Das Team von Trainer Damir Krekic hat bei Sichtungsturnier des Sparkassen-Cups in Isernhagen den ersten Platz belegt und sich damit für die Zwischenrunde qualifiziert. Für einige Kinder geht es um die Einladung zum Stützpunkt, wo die besten zusammentrainieren.In der Zwischenrunde am 11. Juni geht es um den Einzug ins Finale. Da kämpfen die vier besten Teams um den Titel des Niedersächsischen Meisters.