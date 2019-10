Fantrikots sollen zum Hamburg-Spiel da sein

Secutimetec neuer Brust-Hauptsponsor

Langenhagen (elr). Bedingt durch die Insolvenz der Firma Bad One, mussten sich die Scorpions nach einem neuen Fanartikelhersteller umschauen. Hierin liegt auch der Grund, dass die Fanartikel der Saison 19/20 bisher nur im geringen Umfang zur Verfügung stehen. Am Sonntag zum Heimspiel der Scorpions gegen die Crocodiles Hamburg sollen aber vor allen Dingen die Fantrikots, die symbolisch zur zehnjährigen Jubiläumssaison das Design der Deutschen Meisterschaftstrikots aus dem Jahr 2010 haben, im neu errichteten Fanshop der Scorpions zur Verfügung stehen. Brustsponsor auf den Scorpions-Trikots ist die in der Wedemark ansässige Firma Secutimetec, die auch der neue Hauptsponsor der Scorpions für die Saison 2019/20 ist. Wir sind der Firma secutimetec, insbesondere dem Geschäftsführer „Jörg Bierwirth“, äußerst dankbar für sein großes Engagement bei den Hannover Scorpions. „Ohne dieses Engagement wäre es schwer geworden, den Etat der Scorpions seriös zu decken“, so Geschäftsführer Jochen Haselbacher. Die Firma Secutimetec ist der Spezialist für Sicherheitstechnik wie beispielweise Videoüberwachungsanlagen, hochmoderne Schließanlagen oder auch modernste Zeiterfassungssysteme.