Fast alle holten ihr Sportabzeichen

Viertklässler der Grundschule Krähenwinkel mit toller Quote

Krähenwinkel (ok). 34 von 37 – eine sehr gute Quote. Gemeint ist die Anzahl der Absolventen für das Deutsche Sportabzeichen in den Klassen 4 a und 4 b der Krähenwinkler Grundschule. Ein großer Verdienst der beiden zuständigen Sportlehrerinnen Regine Hünermund und Carola Thimm, die seit Januar drinnen und draußen mit den Mädchen und Jungen für die einzelnen Disziplinen geübt haben. Aber auch von der pädagogischen Mitarbeiterin Caro Kurzich und von Sportabzeichenprüfer Hans-Joachim Ferle, die einen Großteil der Organisation übernommen hatten. So hat Caro Kurzich beispielsweise die Wettkampfbahnen auf dem Sportplatz vorbereitet. Bürgermeister Mirko Heuer lobte das Engagement über die Jahre in Krähenwinkel; die Schule ist im vergangenen Jahr mit dem Titel der sportlichsten Schule in der Stadt ausgezeichnet worden. Seit 2016 kümmert sich Hans-Joachim Ferle um die Sportabzeichenabnahme in Krähenwinkel. Und er freute sich auch diesmal, dass die Kinder mit Stolz ihr Abzeichen tragen.