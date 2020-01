Fließende Kreis- und Spiralbewegungen

Die Aikidosparte des VfB Langenhagen lädt ein

Mit guten Jahr ins neue Jahr gestartet? Ideale Voraussetzungen, einmal die Aikido-Sparte des VfB Langenhagen kennen zu lernen. Aikido ist eine aus Japan stammende Selbstverteidigung, in der es nicht um das (Be-) Siegen geht sondern darum, sich selbst zu behaupten ohne den Angreifer zu verletzen. Die fließenden Kreis- und Spiralbewegungen, die zur Abwehr ausgeführt werden, lenken und führen den Angreifer, so dass er schließlich aus dem Gleichgewicht gebracht wird und zu Boden geführt werden kann. Dies macht Aikido auch für Frauen und Mädchen sehr attraktiv.Die Aikido-Sparte des VfB Langenhagen freut sich jederzeit über Interessierte! Auch wer längere Zeit keinen Sport getrieben hat, findet mit dem Aikido einen hervorragenden Einstieg und geht kein Risiko ein, denn die ersten drei Übungseinheiten sind kostenfreie und unverbindliche Schnupperstunden.Weitere Informationen erhalten Interessierte auf der Internetseite unter www.vfb-langenhagen.de, von unseren Spartenvertretern Christiane Jansen (christianejansen@vfb-langenhagen.de), Uwe Küster (uwekuester@vfb-langenhagen.de) oder direkt von Trainer Ralf Schlüter unter der Telefonnummer (0511) 77 42 32.