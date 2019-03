Flurreinigung in Kaltenweide

Kaltenweide (ok). Zur Flur- und Feldmarkreinigung lädt die Ortsarbeitsgemeinschaft (OAG) Kaltenweide für Sonnabend, 23. März, ab 13 Uhr ein. Kaltenweide soll für den Frühling herausgeputzt und gereinigt werden. Los geht es am Feuerwehrhaus an der Zellerie, dem Hof von Lars Dusche in Hainhaus und dem Hof von Karl Bartels in Altenhorst. Nach dem Ende gegen 15 Uhr ist bei einer Suppe und einem alkoholischen Getränk noch Zeit für einen Klönschnack. Handschuhe bitte mitbringen; Greifer, Harken und Müllsäcke werden gestellt.