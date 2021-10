Fürs Reitenlernen nie zu alt

30 Teilnehmer stellen sich erfolgreich den Prüfungen

Engelbostell. Kürzlich fanden die diesjährigen Prüfungen zum Reitabzeichen in der Reithalle des Reit- und Fahrverein Engelbostel und Umgebung statt.Unter den 30 Teilnehmern ist Peter. Er ist 61 Jahre alt und lernte in diesem Jahr unter der Anleitung von Reitlehrerin Heike Kupczak das Reiten. Er. legte die Prüfung zum Reitabzeichen acht ab. Er sagt, er habe sehr viel gelernt und freue sich bereits darauf, die nächsten Reitabzeichen zu machen. Die Prüfung zum Reitabzeichen fünf legte Kilian erfolgreich ab, um an Turnieren teilnehmen zu können.Neben den beiden stellten sich 28 weitere Prüflinge der Herausforderung. In dem einwöchigen, vorangegangenen Reitabzeichenlehrgang lernten die Teilnehmer nicht nur Reiten sondern viele Themen rund um den richtigen Umgang mit dem Pferd.Abgenommen wurden die Reitabzeichen zehn bis fünf, sowie der Pferdeführerschein Umgang.