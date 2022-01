Fußballbegeisterte Kids gesucht

G2-Juniorenmannschaft des SCL braucht Verstärkung

(ok). Lust auf Training und Punktspiele? Die neue G2-Juniorenmannschaft des SC Langenhagen sucht noch fußballbegeisterte Kids aus Langenhagen und Umgebung für sein Team. Training ist im Winter immer in der vereinseigenen Sporthalle an der Leibnizstraße. Immer sonnabends zwischen 10 und 11.30 Uhr. Einfach mal mit Sportzeug und Hallenschuhen vorbeischauen, wem es gefällt, der kann gleich einsteigen. Vorabinformationen bei Trainer Uli Hesse unter der Telefonnummer (0174) 1 02 10 86 oder unter ullihesse@kabelmail.de.