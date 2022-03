Fußballerinnen zeigen Flagge: NO WAR

Arbeitssieg gegen Eintracht Braunschweig

Wegen des Ukraine-Kriegs ist vor dem Freundschaftsspiel TSV Godshorn gegen Eintracht Braunschweig eine Schweigeminute abgehalten worden. Die Zuschauer und beide Mannschaften verharrten am Samstagnachmittag in Braunschweig unmittelbar vor dem Anpfiff. „NO WAR" hieß es auf den gelb-blauen Schildern, die beide Teams präsentierten.Die Godshornerinnen führten in der Partie bereits nach zwölf Minuten 2:0 als Lina den Ball unhaltbar von der Ecke direkt ins Tor zirkelte, nachdem der zuvor geschossene Eckstoß von den Braunschweigerinnen abgewehrt wurde und wieder vor ihren Füßen landete. Den Führungstreffer zum 1:0 erzielte auch Lina Erlhoff mit einem Volleyschuss nach schöner Vorlage von Karla Bakenhus. Danach drehten die Braunschweigerinnen auf und konnten noch vor der Halbzeitpause mit einem Doppelschlag von Charlotte Riediger und Violeta Nuhiju zum 2:2-Pausenstand ausgleichen.Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Braunschweigerinnen das Tempo und dominierten die Anfangsphase der zweiten Halbzeit. Etwa zwanzig Minuten lang lief der Ball überwiegend in den Reihen des Gastgebers, der sich jetzt entschlossener dem Führungstreffer näherte. Nur mit vereinten Kräften gelang es der TSV-Defensive die Angriffe abzuwehren. Als die Sturm - und Drangphase unbeschadet überstanden war, fanden die TSVlerinnen zu gewohnter Stärke zurück und rissen das Spiel wieder an sich. Kurz vor Ende dieser intensiv geführten Begegnung traf Dicle Öküzbogan per Distanzschuss ins rechts Toreck zum 3:2 Endstand.„Wir sind für die Rückrunde gut vorbereitet und haben in den Testspielen viel Selbstvertrauen getankt. Die Liga ist jedoch unglaublich eng, so dass man von Beginn an voll da sein muss. In der Hinrunde haben wir uns den Sieg oft noch aus der Hand nehmen lassen. Jetzt in der Vorbereitung sind die Mädels viel entschlossener vor dem Tor und konzentrierter in der Abwehr. Wir freuen wir uns einfach, wenn es endlich wieder in der Meisterschaft losgeht", äußerte sich Trainer Björn Wiekenberg nach dem Spiel. Am 26. März empfängt der TSV Godshorn die TSG Ahlten um 14 Uhr zum ersten Bezirksligaspiel auf der Anlage am Spielplatzweg.